Die Krise in der Autobranche holt nun auch den erfolgsverwöhnten Hersteller BMW ein. Die Münchner kappten am Dienstag nach Börsenschluss ihre Prognose und schicken ihre Aktien ‌damit auf ⁠Talfahrt. Statt eines moderaten Dämpfers sagen sie für das Gesamtjahr nun einen Rückgang des Vorsteuergewinns um mehr als 15 Prozent voraus. Die für das Unternehmen wichtige Gewinnmarge im ⁠Autogeschäft soll bei gerade einmal einem bis drei Prozent liegen, statt der bisher prognostizierten vier bis sechs Prozent. Der neue BMW-Chef Milan Nedeljkovic geht nun auf die Kostenbremse: Er wolle die «laufenden Massnahmen nochmals deutlich intensivieren und ‌beschleunigen», sagte er. «Es geht um Geschwindigkeit und Effizienz.» Ob es zu einem Stellenabbau kommt, liess das Unternehmen offen.