Die Webster-Aktie legte nach den Neuigkeiten deutlich zu, sie ging in New York am Dienstag mit einem Plus von neun Prozent auf 71,95 Dollar aus dem Handel. Damit lag ihr Kurs allerdings noch unter den 75 Dollar, die Santander den Anteilseignern in bar und in eigenen Aktien insgesamt für jedes ihrer Papiere bietet. Für die Santander-Aktie ging hingegen in Madrid kurz nach Handelsstart am Mittwoch um rund vier Prozent auf 10,63 Euro abwärts.