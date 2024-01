Santander erwirtschaftete von Oktober bis Dezember Erträge von 14,55 Milliarden Euro - ein Plus von acht Prozent. Allein das Nettozinsergebnis stieg um 9,5 Prozent. Hatte in der Vergangenheit vor allem Lateinamerika das Geschäft angeschoben, profitierte die Bank zuletzt von den gestiegenen Zinsen in Europa. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit Sommer 2022 die Schlüsselsätze zehn Mal in Serie angehoben. Der Nettogewinn in Europa kletterte im vierten Quartal um 34 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro.