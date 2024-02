Anderson will auf dem Kapitalmarkttag von Bayer am 5. März seine Pläne zur Zukunft von Bayer vorstellen. Der Druck auf den Amerikaner, der das Unternehmen seit Juni führt, ist hoch. Anleger erwarten von ihm eine Überprüfung der Strukturen - die Forderungen reichten bis zu einer kompletten Aufspaltung des Konzerns, zu dem noch das Pharma- und das Agrargeschäft gehören. Doch Insidern zufolge will sich Anderson zunächst auf die Einführung des neuen Betriebsmodells konzentrieren, mit dem er Hierarchien abbauen, Strukturen verschlanken und Entscheidungen beschleunigen will.