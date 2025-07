Marktreaktionen zeigen, dass die Aktie seit Jahresbeginn um fast 30 Prozent gefallen ist. Die Entwicklung über drei Jahre hinweg weist auf einen Rückgang von über 73 Prozent, was auf anhaltende Herausforderungen in der Branche schliessen lässt. Trotz dieser langfristigen Verluste konnte die Aktie in den letzten vier Wochen um 3,41 Prozent zulegen und zeigte auch in der vergangenen Woche eine positive Bewegung von 2,60 Prozent.