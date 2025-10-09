Bellevue werde aber auch künftig von der Expertise von Adbodmer profitieren und diese bei der Verwaltung des Bellevue Entrepreneur Private Fonds weiterhin nutzen. Für die bisherige Tochter eröffneten sich mit dem Management-Buy-Out neue «unternehmerische Perspektiven» und die strategische Flexibilität werde erhöht, hielt Adbodmer-CEO Jan Kollros fest.