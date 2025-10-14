«Anleger scheinen derzeit äusserst sensibel auf jedes neue Signal aus der Handelspolitik zu reagieren», kommentierte Timo Emden von Emden Research. China hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium teilte mit, die Volksrepublik bleibe im «Handels- und Zollkrieg» konsequent bei ihrer Position: Sollte «gekämpft» werden, werde man dies bis zum Ende tun.