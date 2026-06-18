Der Kurs des Bitcoin hat sich am Donnerstag nach jüngsten Kursschwankungen stabilisiert. Am Morgen war die älteste und bekannteste Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp zunächst noch bis auf 63'625 US-Dollar gefallen und damit etwa 2.000 Dollar unter das Hoch vom Mittwoch. Im Verlauf konnte sich der Bitcoin aber erholen und wurde am Vormittag bei 64'500 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.