Im Geschäftsfeld «Energy Solutions» drückte eine wetterbedingt tiefere Stromproduktion aus Wasser- und Windkraft auf das Ergebnis. Zudem lag das Handelsergebnis wie vom Unternehmen erwartet unter dem Vorjahr - wegen einer weiteren Normalisierung der Energiemärkte, die unter anderem eine sinkende Volatilität bei den Terminmarktpreisen zur Folge hatte. Am kurzfristigen Spotmarkt sei die Volatilität dagegen hoch geblieben, zudem habe die Nachfrage nach flexiblen und kundenspezifischen Energielösungen weiter zugenommen, so die BKW.