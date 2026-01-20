Aufgrund des Abschreibers wird für das Geschäftsjahr 2025 neu ein Betriebsgewinn EBIT in der Grössenordnung von 540 bis 560 Millionen Franken erwartet. Zuvor lag die Unternehmensprognose bei 650 bis 750 Millionen. Ohne den Sondereffekt lautet die Prognose nun auf 650 bis 670 Millionen. Das Jahresergebnis will die BKW am 11. März kommunizieren.