Aufgrund des Abschreibers wird im Geschäftsjahr 2025 neu ein Betriebsgewinn EBIT in der Grössenordnung von 540 bis 560 Millionen Franken erwartet, so die BKW weiter. Ohne diesen Sondereffekt dürfte der operative Gewinn bei 650 bis 670 Millionen zu liegen kommen.