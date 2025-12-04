Mutmasslich würden nicht beide Projekte gleichzeitig realisiert, sondern man wolle sehen, wo man rascher und einfacher zum Ziel komme. In Bickigen in der Gemeinde Wynigen besteht bereits eine BKW-Unterstation, ebenso im jurassischen Bassecourt. In Bickigen muss die BKW laut Bühlmann noch zonenrechtliche Fragen klären.