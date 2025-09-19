Ab November 2025 wird das dreijährige Projekt starten. Es soll aufzeigen, ob und wie eine möglichst regionale Energieversorgung für Strom, Wärme und Mobilität in der Praxis umgesetzt werden kann. Mittelhäusern mit seinen rund 950 Einwohnerinnen und Einwohnern könnte so zur ersten Ortschaft der Schweiz werden, die ihren gesamten Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen deckt.