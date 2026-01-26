Das Projekt markiere einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der Strategie «Solutions 2030», die einen Ausbau der Produktion von erneuerbarer Energie vorsieht, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bisher hatte die BKW in Italien in den Regionen Apulien und Basilikata bereits zwölf eigene Windparks mit 277 Megawatt installierter Leistung im Portfolio.
Das nun vollständig in Betrieb gegangene Projekt Cerignola besteht den Angaben zufolge aus den beiden Windparks Cerignola Nord und Cerignola Sud mit insgesamt 29 Windturbinen. Cerignola Nord produziert seit November 2025 Strom, Cerignola Sud ging diesen Monat ans Netz.
Mit der erwarteten Jahresproduktion von 310 Gigawattstunden können laut der BKW rund 140'000 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgt werden.
ys/uh
(AWP)