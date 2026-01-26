Das Projekt markiere einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der Strategie «Solutions 2030», die einen Ausbau der Produktion von erneuerbarer Energie vorsieht, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bisher hatte die BKW in Italien in den Regionen Apulien und Basilikata bereits zwölf eigene Windparks mit 277 Megawatt installierter Leistung im Portfolio.