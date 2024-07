Mangement-Gerangel im Fokus

In den vergangenen Tagen rückte Logitech vor allem wegen des Gerangels im Management immer wieder in den Fokus. In der Auseinandersetzung um die Besetzung des Verwaltungsratspräsidiums bei Logitech hat sich am Montag der Firmengründer Daniel Borel durchgesetzt. Der Computerzubehör-Hersteller muss auf Antrag von Borel das Verwaltungsratsmitglied Guy Gecht für das Amt nominieren.