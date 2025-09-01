Die Umstände, Ereignisse und Abläufe, die im Zusammenhang mit den massiven Wertberichtigungen auf die Radicant-Beteilung der BLKB stehen, seien von der gw&p ag Schweiz hat als unabhängige Sachverständige untersucht worden, heisst es weiter. Der Bericht werde nun dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft und der Finanzkommission des Landrats vorgelegt.