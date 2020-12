Aktien Europa: Anleger in Rally-Stimmung - EuroStoxx auf Hoch seit Ende Februar

Starke Stimmungsdaten aus der Wirtschaft in Europa sowie Corona-Impfhoffnungen haben am Mittwoch die Börsen Europas beflügelt. Zudem kommen Verhandlungen in den USA über das nächste Hilfspaket wohl voran und auch in die Brexit-Verhandlungen ist Bewegung gekommen. Die US-Notenbank dürfte ausserdem am Abend einmal mehr betonen, "dass sie bereit steht, um alle Instrumente einzusetzen, sofern sich die wirtschaftliche Situation weiter verschärfen sollte", erwartet Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.