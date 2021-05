Aktien Europa: Börsen nehmen Talfahrt wieder auf

Die Stabilisierung der grossen europäischen Börsen zur Wochenmitte ist nur von kurzer Dauer gewesen. Am Donnerstag setzte sich die Talfahrt mit neuem Schwung fort. Die deutlich gestiegene Inflation in den USA und damit verbundene Zinsängste waren der Auslöser: Der unerwartet kräftige Anstieg der Verbraucherpreise in der weltgrössten Volkswirtschaft hatte am Mittwoch die Wall Street und die Nasdaq-Börsen weiter unter Druck gebracht und an diesem Morgen dann auch heftige Verluste an Asiens Aktienmärkten nach sich gezogen.