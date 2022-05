Aktien Europa: Börsen starten mit Verlusten in die neue Woche

Der europäische Aktienmarkt hat am Montag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der EuroStoxx 50 sackte gegen Mittag um 1,68 Prozent auf 3738,79 Punkte ab und fiel damit wieder in Richtung des Tiefs seit Mitte März, auf das er in der Vorwoche mit 3675 Punkten gefallen war. Der Pariser Leitindex Cac 40 verlor am Montag 1,55 Prozent auf 6432,43 Punkte. In London wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.