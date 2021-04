Aktien Europa: EuroStoxx 50 macht Verluste wett - Pariser Börse im Aufwind

Etwas Rückenwind verlieh die US-Notenbank Fed. Deren Vertreter haben auf ihrer jüngsten Sitzung den zuletzt optimistischeren Blick auf die US-Wirtschaft bestätigt. Die Konjunkturpakete der Regierung und die lockere Geldpolitik würden die Konsumausgaben stützen, hiess es in dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der Sitzung.

In Paris rückte der Leitindex Cac 40 sogar auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren vor. Zuletzt betrug das Plus noch 0,37 Prozent auf 6153 Punkte. In die Höhe trieben den Index vor allem die Kursgewinne der Luxusgüterhersteller LVMH , Hermes und Kering , die zwischen 1,4 und 2,6 Prozent gewannen. Vor allem die Börsenschwergewichte LVMH und Hermes stehen seit Monaten hoch in der Gunst der Anleger, LVMH-Aktien stiegen am Donnerstag auf ein historisches Hoch. Bei Hermes riet das Investmenthaus Oddo BHF zum Kauf.

In London rückte der FTSE 100 Index um 0,18 Prozent auf 6897 Zähler moderat vor. Die Papiere des Online-Modehändlers Asos fielen um 2,7 Prozent. Die für die Monate September bis Februar vorgelegten Geschäftszahlen stiessen bei Analysten zwar überwiegend auf Lob. Andrew Wade vom US-Broker Jefferies wies jedoch auf eine geringere Profitabilität hin, belastet von gestiegenen Fracht- und Zollkosten./bek/stk

(AWP)