Aktien Europa: EuroStoxx hält sich auf Mehrjahreshoch - Ölwerte schwächeln

Die Anleger an den europäischen Börsen sind am Donnerstag auf hohem Kursniveau nur begrenzt neue Risiken eingegangen. Der EuroStoxx 50 legte am Vormittag zwar um 0,3 Prozent auf 4413,86 Punkte zu und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007, doch die Entwicklung gestaltetet sich wenig schwungvoll.