Aktien Europa: EuroStoxx legt seit zehn Tagen zu - Cac 40 nähert sich Rekordhoch

Der EuroStoxx 50 hat am Freitag nach einem verhaltenen Start doch noch an Schwung gewonnen. Der Leitindex der Eurozone legte am späteren Vormittag mit plus 0,22 Prozent auf 4235,76 Punkte den zehnten Handelstag in Folge zu. Am Mittwoch hatte er erstmals wieder seit Anfang 2008 die Hürde von 4200 Punkten überwunden. Auf Wochensicht beläuft sich sein Gewinn aktuell auf 1,5 Prozent.