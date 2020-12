Aktien Europa: Gewinne - Anleger bleiben optimistisch

Die meisten Börsen in Europa haben am Dienstag nach einem kaum veränderten Start leicht zugelegt. Nach wie vor wird auf ein versöhnliches Ergebnis der Brexit-Handelsgespräche gesetzt. Ebenso wird auf einen endgültigen Durchbruch in den Verhandlungen über das schon lang erwartete staatliche Corona-Hilfspaket in den USA gesetzt sowie auf womöglich weitere Unterstützungen durch die US-Notenbank (Fed). Sie tagt am Mittwoch und entscheidet dann auch wieder über geldpolitische Angelegenheiten.