Aktien Europa: Gewinne vor grossem Verfall an Terminbörsen

Vor dem grossen Verfall an den Terminbörsen haben Europas wichtigste Börsen am Freitag zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,52 Prozent auf 4191,74 Punkte. Damit steuert der Leitindex der Eurozone aktuell auf ein Wochenplus von einem halben Prozent zu. In Paris verbuchte der französische Cac 40 am Freitag bislang ein Plus von 0,58 Prozent auf 6661,33 Zähler. Der britische FTSE 100 rückte um 0,14 Prozent auf 7037,55 Punkte vor.