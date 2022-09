Aktien Europa: Gut behauptet - von Kauflaune aber nichts zu spüren

An den europäischen Börsen hat sich das vorsichtige Geschäft des Vortages am Donnerstag zunächst fortgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am späten Vormittag um 0,24 Prozent auf 3576,25 Punkte zu. Für den französischen Cac 40 ging es dagegen um knapp 0,1 Prozent auf 6218,91 Zähler nach unten. Ausserhalb des Euroraums zog der britische FTSE 100 um 0,54 Prozent auf 7316,83 Punkte an.