Aktien Europa: Inflationssorgen bremsen nach solider Börsenwoche

Stagnierende Kurse haben am Freitagvormittag das Bild an den europäischen Börsen geprägt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone trat mit 3979 Punkten quasi auf der Stelle und verharrte damit wie schon in den vergangenen Tagen knapp unter der 4000er Marke. Auf Wochensicht steht für das Kursbarometer ein Plus von knapp einem Prozent zu Buche. Die Aufwärtsbewegung vom späten März hat sich somit im April fortgesetzt.