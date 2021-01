Aktien Europa: Kurse steigen weiter - Halbleiterwerte gefragt

Auch am Freitag haben die Anleger die Kurse an den europäischen Aktienmärkten weiter nach oben getrieben. Die Indizes folgten damit dem jüngsten Höhenflug an den Börsen in den USA und in Asien. Mit einem Plus von zuletzt 0,53 Prozent auf 3641,52 Punkte steuert der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , aktuell auf einen Wochengewinn von fast zwei Prozent zu.