Aktien Europa: Leichte Gewinne zum Wochenausklang

Zum Ausklang einer positiven Woche deuten sich an den Handelsplätzen Europas moderate Gewinne an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte gegen Mittag um 0,37 Prozent auf 3770,79 Punkte. Ähnlich bewegten sich die Börsenbarometer in Paris und London: Der französische Cac 40 legte um 0,51 Prozent auf 6578,59 Punkte zu, während der britische FTSE 100 mit einem Plus von 0,67 Prozent bei 7514,99 Zählern notierte.