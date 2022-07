Aktien Europa: Leichte Verluste - Märkte im 'Konsolidierungsmodus'

An Europas wichtigsten Aktienmärkten dominierte am Freitag Zurückhaltung. Vor dem US-Arbeitsmarktberichtsfür Juni gaben die Kurse nach der Erholung der Vortage nach. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,45 Prozent niedriger mit 3472,66 Punkten.