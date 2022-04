Aktien Europa: Moderate Gewinne - Defensive Werte gefragt

Nach den Vortagesverlusten haben sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag stabilisiert. Die Ansätze blieben allerdings zaghaft und zeugten damit von der Vorsicht der Marktteilnehmer. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,63 Prozent fester mit 3848,49 Punkten. Der französische Cac 40 zog um 0,56 Prozent auf 6535,40 Punkte an. In Grossbritannien sank der FTSE 100 dagegen um 0,18 Prozent auf 7547,31 Punkte. Hier belastete die Schwäche der Öl- und Rohstofftitel.