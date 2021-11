Aktien Europa: Nach leichten Auftaktverlusten zurück im Plus

Die wichtigsten europäischen Börsen haben sich am Donnerstag gut behauptet. Allerdings blieben die Anleger vorsichtig, was sich an den insgesamt nur moderaten Zuwächsen zeigte. Unterstützung kommt von der anderen Seite des Atlantiks. Dort verbuchten nicht nur die asiatischen Börsen Gewinne, nachdem eine Zinszahlung des schwer angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande die Stimmung aufhellte. Auch die US-Aktienmärkte werden nach einem schwächeren Handelsschluss am Vorabend zurück im Plus erwartet.