Aktien Europa: Neue Hochs dank US-Börsenrally, China-Daten und Quartalszahlen

Die ungebrochene Rekordrally der US-Börsen, beeindruckende Wirtschaftsdaten aus China und einige starke Quartalsberichte haben am Freitag Europas Börsen Auftrieb gegeben. Erstmals seit 2008 übersprang der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , die Hürde von 4000 Punkten. In Paris erreichte der Cac 40 ein neues Hoch seit dem Jahr 2000 und in London stieg der FTSE 100 erstmals wieder seit mehr als einem Jahr über 7000 Punkte.