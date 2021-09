Aktien Europa: Ölwerte führen Gewinnerliste bei gutem Wochenstart

Der EuroStoxx 50 lag am späten Vormittag mit 0,6 Prozent im Plus bei 4183 Punkten. Vor einer Woche war er mit 4011 Punkten noch auf das tiefste Niveau seit Juli abgetaucht, bevor eine rasante Erholung folgte. Sie fand am Donnerstag knapp über der Marke von 4200 Punkten ihr vorläufiges Ende. In Paris stieg der Cac 40 zu Wochenbeginn ebenfalls um 0,6 Prozent auf 6678 Punkte. Der FTSE 100 legte in London um 0,26 Prozent zu auf 7070 Punkte.

Die Ölpreise setzten am Montag ihren Kletterkurs der vergangenen Woche fort. Während Nordseeöl der Marke Brent auf einen dreijährigen Höchststand stieg, notierte US-Rohöl auf einem Zweimonatshoch. Gründe für die hohen Ölpreise sind sowohl eine starke Nachfrage als auch ein knappes Angebot. Der Stoxx Europe 600 Oil & Gas kletterte auf das höchste Niveau seit März.

Aktien von TechnipFMC, Anlagenbauer in der Erdöl- und Erdgasindustrie, über Tullow Oil, Shell , Totalenergies , Repsol und BP gewannen bis zu 5 Prozent. Aktien des Londoner Gas- und Ölunternehmens Petrofac schossen gar ein Fünftel nach oben. Man habe sich mit den britischen Behörden im Verfahren um Bestechungsvorwürfe eine Verständigung erzielt, hiess es. Damit besteht die Hoffnung auf eine mildere Strafe./ag/jha/

(AWP)