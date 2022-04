Aktien Europa: Rezessionsängste belasten - Philips brechen nach Zahlen ein

Auf einen für Europas Börsen sehr schwachen Freitag ist ein ebenfalls sehr schwacher Montag gefolgt. Angesichts der wachsenden Sorgen in puncto einer Rezession sowie über deutlichere Zinsschritte in den USA und womöglich auch bald höherer Leitzinsen in der Eurozone blieb die Stimmung unter den Anlegern weiterhin schlecht. Auch die Wiederwahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron konnte die Laune nicht aufhellen.