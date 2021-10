Aktien Europa Schluss: Angezählte Evergrande bremst die Börsen

Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,39 Prozent niedriger bei 4155,73 Punkten. Als Belastung für die Kurse erwies sich einmal mehr der in finanzielle Schwierigkeiten steckende chinesische Immobilienriese Evergrande.