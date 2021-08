Aktien Europa Schluss: Anleger warten auf geldpolitische Signale der Fed

An Europas Börsen ist der Handel am Donnerstag mit Kursverlusten zu Ende gegangen. Die Zurückhaltung der Anleger vor einem mit Spannung erwarteten Notenbankertreffen hielt an und auch die unsichere Lage am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul trug zur Unsicherheit bei. Am Ende büsste der EuroStoxx 50 0,27 Prozent auf 4169,87 Punkte ein.