Aktien Europa Schluss: Corona-Sorgen beschleunigen Börsenkorrektur

Die Angst vor massiven coronabedingten Einschränkungen angesichts weiter stark steigender Infektionszahlen in vielen Ländern haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag überwiegend deutlich ins Minus gedrückt. Zudem belasteten wieder zunehmende Zins- und Inflationssorgen. Zwischenzeitlich sorgten aktuelle Daten zur Unternehmensstimmung in der Eurozone und Grossbritannien für etwas Erleichterung.