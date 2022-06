Aktien Europa Schluss: Erholung nach jüngsten Verlusten; Börse London zu

Nach zwei Verlusttagen haben die wichtigsten Börsen der Eurozone am Donnerstag wieder zugelegt. In London wird wegen des "Spring Bank Holiday" und dem 70. Throngeburtstags der Queen erst am Montag wieder gehandelt, weshalb die Handelsvolumina geringer als üblich waren. Im Fokus der Anleger standen letztlich vor allem die Beschlüsse der Opec+. Die im April im Rekordtempo weiter gestiegenen Erzeugerpreise in der Euroregion schreckten die Anleger dagegen nicht ab.