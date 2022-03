Aktien Europa Schluss: Indizes zum Grossen Verfall doch noch im Plus

Nach einem von Verlusten geprägten Handelsverlauf haben es die wichtigsten europäischen Aktienindizes am Freitag letztlich noch in positives Terrain geschafft. Am Grossen Verfallstag an den Terminbörsen, zu dem Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen, neigte sich die Waagschale erst spät zugunsten der Käufer.