Aktien Europa Schluss: Inflationssorgen schicken Kurse auf Talfahrt

Europas Aktienmärkte sind am Dienstag nach einem soliden Handelsverlauf ab dem Mittag zunehmend unter Druck geraten. Zum Börsenschluss büsste der EuroStoxx 50 1,89 Prozent auf 3924,80 Punkte ein. Das gesamte April-Plus löste sich damit in Luft auf. Für den französischen Cac 40 ging es am Dienstag letztlich um 0,89 Prozent auf 6251,75 Punkte bergab. Der britische FTSE 100 verabschiedete sich mit einem Minus von 0,67 Prozent bei 6923,17 Zählern - am Montag hatte in London feiertagsbedingt kein Börsenhandel stattgefunden.