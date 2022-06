Aktien Europa Schluss: Klar im Minus - Furcht vor strafferer Geldpolitik

Die Aussicht auf eine unerwartet straffe Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation in der Eurozone hat am Donnerstag den EuroStoxx 50 stark belastet. Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Leitzinsen im Juli um 0,25 Prozentpunkte anheben. Bemerkenswert sei aber das Signal für September, betonte Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank: "In Abhängigkeit des mittelfristigen Inflationsausblicks wollen die Währungshüter darüber entscheiden, inwieweit zu diesem Zeitpunkt sogar ein grösserer Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte angebracht sein könnte."