Aktien Europa Schluss: Konjunktur und Zinsanstieg dämpfen Kauflaune

Mit moderaten Gewinnen sind Europas Börsen in das Wochenende gegangen. Der Einbruch des ifo-Geschäftsklimaindex im März verhinderte letztlich grössere Kurssprünge nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss 0,11 Prozent höher auf 3867,73 Punkte. Auf Wochensicht stand ein Minus von knapp einem Prozent zu Buche. Auch der Zinsanstieg an den Anleihemärkten dürften den Anlegern an den Aktienbörsen nicht gefallen haben. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg am Freitag auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren.