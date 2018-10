Aktien Europa Schluss: US-Zinsängste sorgen für Verluste

An Europas wichtigsten Aktienmärkten ist am Donnerstag die Risikoscheu der Anleger wieder zurückgekehrt. Die Angst vor schnelleren Zinserhöhungen in den USA mit all ihren Folgeeffekten griff um sich. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,89 Prozent auf 3375,08 Punkte. Er behauptete sich aber knapp über seinem Tief vor zwei Tagen, was charttechnisch von Vorteil sein könnte.