Aktien Europa Schluss: Verlustserie vor Fed-Entscheid geht weiter

Europas wichtigste Börsenplätze haben am Dienstag vor der US-Zinsentscheidung weiter nachgegeben. Ein freundlicher Start blieb nur ein kurzes Zwischenspiel. Am Ende sank der EuroStoxx 50 um 0,93 Prozent auf 3467,09 Punkte. Er verbuchte so den sechsten Verlusttag in Folge.