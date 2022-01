Aktien Europa Schluss: Wochenplus im EuroStoxx schmilzt wegen Zinssorgen

Der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember hat am Freitag auf beiden Seiten des Atlantiks den Sorgen vor steigenden Zinsen neue Nahrung gegeben. Die Kurse gaben überwiegend weiter nach. Der EuroStoxx 50 sank letztlich um 0,44 Prozent auf 4305,83 Punkte. In der ersten Handelswoche des Jahres stand damit für den Leitindex der Eurozone ein kleines Plus von 0,2 Prozent zu Buche.