Aktien Europa Schluss: Zinssorgen lassen EuroStoxx weiter absacken

Die Erwartung steigender Zinsen in den USA und perspektivisch auch in Europa hat den EuroStoxx 50 weiter unter Druck gesetzt. Der Leitindex der Eurozone knüpfte am Freitag an seine jüngsten Verluste an und fiel um 1,31 Prozent auf 4086,58 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 1,22 Prozent.