Aktien Europa: Stabilisierung nach Kursrutsch - Ukraine im Blick

Am europäischen Aktienmarkt hat die Verschärfung der Ukraine-Krise am Dienstag zwar belastet, ein Einbruch blieb aber aus. Nach anfänglich stärkeren Abgaben stabilisierten sich die Märkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 drehte am späten Vormittag sogar ins Plus und stieg zuletzt um 0,05 Prozent auf 3987,84 Punkte.