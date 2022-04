Aktien Europa: Verhaltene Entwicklung - Ericsson unter Druck

Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Der EuroStoxx 50 kam am späten Vormittag mit plus 0,17 Prozent auf 3834,30 Punkte kaum vom Fleck. Vor der bekanntgabe geldpolitischer Entscheidungen der Europäischen Zentralbank herrschte Zurückhaltung. Hinzu kamen die bevorstehenden Osterfeiertage, in deren Vorfeld sich die Marktteilnehmer wegen der Unwägbarkeiten des Ukraine-Konflikts nicht klar positionieren wollten.