Aktien Europa: Weiter freundlich - Cac 40 auf neuem Hoch seit September 2000

Die europäischen Börsen haben ihre jüngsten Kursgewinne Dienstag überwiegend weiter ausgebaut. Allerdings zeigten sich die Anleger etwas vorsichtiger, denn nun rückt bereits die US-Notenbanksitzung in den Blick, deren Ergebnisse am Mittwoch bekannt gegeben werden. Die am Morgen veröffentlichten Stimmungsdaten von Industrieunternehmen aus der Eurozone bewegten kaum, da es Zweitschätzungen waren. Dafür aber gab eine Reihe von Quartalsberichten die Richtung für einzelne europäische Aktien vor.