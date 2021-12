Aktien Europa: Weitere Verluste - Anleger halten sich vor US-Daten zurück

Der Abwärtstrend an Europas wichtigsten Börsen nach dem freundlichen Wochenauftakt hält auch am Freitag an. Vor den am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA, welche weitere Argumente für die schon bald erwartete Straffung der amerikanischen Geldpolitik liefern könnten, hielten sich die Anleger eher zurück. Zudem steht die Corona-Pandemie weiter im Fokus, auch wenn die neue Variante Omikron an den Märkten zuletzt etwas an Schrecken verloren hat.